Yıldırım çarpan çoban öldü

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Diyarbakır'da, dün sabah saatlerinde Çermik ilçesi İncili Mahallesi Bulutlu mezrasında hayvanlarını otlatan Mithat Altunbaş'a (45) yıldırım çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altunbaş, ambulansla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mithat Altunbaş, durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Altunbaş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.