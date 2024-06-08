Yıldırım, can aldı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi
Giriş: 08.06.2024 - 20:37 Güncelleme: 08.06.2024 - 20:37
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e (49) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli tarafından yapılan incelemede, Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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