Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı-Iğdır-Kars'ta "Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH),polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik koruculardan oluşan 86 timde 1170 personelin görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.