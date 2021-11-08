Honda'nın yeni Civic modeli geçtiğimiz hafta Türkiye'ye girişi yaptı. Japon şirketin Gebze fabrikasını kapatması ile artık ithal bir modele dönüşen yeni Civic, önceki jenerasyonda olduğu gibi LPG yakıt seçeneği ile satılmaya devam edecek. Bu kapsamda, Kocaeli'nde bir LPG dönüşüm merkezini faaliyete geçirdiğini açıklayan Honda'nın, merkezdeki çözüm ortağının ise BRC olduğu ortaya çıktı.
BRC'nin Türkiye distribütörü 2A Mühendislik'in, Honda ile işbirliğine giderek yılda 20 bin araç kapasiteli LPG dönüşüm merkezini Kocaeli'nin Kartepe'de açtığı kaydedildi. Tesisin, Tayland'dan ithal edilen Civic model araçların LPG dönüşümünü gerçekleştireceği aktarıldı.
Türkiye pazarında LPG'li araçlara talebin giderek arttığını belirten 2A Mühendislik Genel Müdürü Kadir Örücü, "Eurostat verilerine göre Avrupa'da en çok LPG'li aracın bulunduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye'yi Polonya ve İtalya takip ediyor. LPG dönüşüm kitlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler, araçların LPG ile olan uyum sorunlarının ortadan kalkması, giderek artan akaryakıt fiyatları LPG dönüşümünü akılcı kılıyor. Maliyetler giderek artarken herkesin önceliği artık tasarruf yapmak. LPG dönüşümü, yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu vadediyor. Bu nedenle gerek sıfır kilometreli araçlarda gerekse ikinci elde LPG dönüşümüne talep büyüyor" diye konuştu.
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