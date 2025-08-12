Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.958,31 %-0,72
        DOLAR 40,7300 %0,28
        EURO 47,3285 %0,28
        GRAM ALTIN 4.386,61 %0,26
        FAİZ 40,35 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 49,49 %0,46
        BITCOIN 118.470,00 %-0,32
        GBP/TRY 54,8326 %0,41
        EUR/USD 1,1609 %-0,05
        BRENT 66,82 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 7.172,10 %0,26
        Haberler Ekonomi Otomobil Yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek - Otomobil Haberleri

        Yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, altyapı çalışmaları tamamlanan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda üstyapı imalatlarının devam ettiğini belirterek, projenin tamamlandığında yılda 2 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı olacağını vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 13:09 Güncelleme: 12.08.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın tamamlandığında Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı olarak hizmet vereceğini açıkladı.

        Bakan Uraloğlu, Gümüşhane’ye 67 kilometre, Bayburt’a ise 47 kilometre mesafede, Köse-Bayburt Karayolu üzerinde inşa edilen havalimanının altyapı çalışmalarının tamamlandığını hatırlattı. Uraloğlu,

        “3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 300’e 120 metre boyutlarında apron ve 265 metre uzunluğunda taksi yolunu tamamladık” dedi.

        Devam eden üstyapı işlerine ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, terminal binası, teknik blok ve kule binası ile tesisat işlerinde çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.

        Bakan Uraloğlu, “Terminal binamız 17 bin metrekare alanıyla modern bir yapıya sahip olacak. Toplam kapalı alan ise 29 bin metrekareye ulaşacak. Projemiz tamamlandığında havalimanımız yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacak” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        9 kere Defne
        9 kere Defne
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Habertürk Anasayfa