Yılda 2 bin 500 bebek dudak ve damak yarığıyla doğuyor

26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Tosun, dudak ve damak yarığının halk arasında "tavşan dudak" ve "kurt ağzı" olarak bilindiğini ancak "yarık dudak” ve "yarık damak" olarak nitelendirildiğini ifade etti.
Söz konusu hastalığı yaşayan bireylerin erken ve geç dönemlerde birçok problemle karşılaştığına değinen Tosun, bu hastalığın ailelere sosyolojik ve psikolojik yükler getirdiğini aktardı.
AA'nın haberine göre; Bu anomalinin oluşumunda birçok etkili faktör bulunmasına rağmen, kesin sebebinin tam olarak bilinemediğini vurgulayan Tosun, anne karnındayken ilaç eksikliği ve yüksek radyasyona maruz kalınmasının hastalığı tetiklediğini bildirdi.
Dudak ve damak yarığının anne karnındayken teşhis edilebildiğini anlatan Tosun, şunları kaydetti: "Dünyadaki oranlar birbirine çok yakın. Türkiye bu hastalığın çok sık görüldüğü bir yer değil. Dünyada daha sık görülen ırklar mevcut. Sağlık Bakanlığının hastalık konusundaki takipleri çok yerinde ancak dudak damak yarıklı hastaların tanı, tedavi ve takipleri için özelleşmiş merkezlerin dünyadaki örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de kurulması gerekiyor. Çünkü bu merkezlerde yapılan takipler sayesinde daha iyi bir tedavi ve takip hizmeti verilmesi mümkün."
TEDAVİLER 3 AYLIKKEN BAŞLIYOR
Bu rahatsızlıkla yaşayan insanların normal bireyler olduğuna değinen Tosun, "Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yıllık ortalama 2 bin 500 dudak ve damak yarıklı bebek doğuyor. Şu an yaşayan dudak ve damak yarıklı hasta sayısı ise 100 binin üzerinde." dedi.
Tosun, hastaların tedavilerinin ortalama 3 aylıkken yapılan dudak yarığı ameliyatıyla başladığını belirterek, şu bilgileri verdi: "18. aydan önce de damaktaki yarık ameliyatı yapılıyor. Dolayısıyla hasta 1,5 yaşına geldiğinde ana ameliyatları tamamlanmış oluyor. Ama sonraki süreçlerde ihtiyaç duyulursa, küçük müdahaleler yapılabiliyor. İlk ameliyatını yaptığımız bebekler evlenme yaşına geldi. Onların düğünlerine gidip nikah şahitliği yapıyoruz. Beraber büyüdük diyebiliriz. Normal bireyler olarak hayatlarına devam ettikleri için gururluyuz."
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