"Yılbaşından itibaren Omicron vakaları artacak"

Son dönemde tüm dünyada endişeye yol açan, Türkiye'de de yayılmaya başlayan ‘Omicron’ varyantı ile ilgili İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı'dan uyarı geldi. Çamlı, özellikle yılbaşı eğlencelerinde oluşan kalabalıklara dikkat çekip, yeni varyantın yayılımının daha da artacağını belirtti.
HAVALANDIRMASIZ KAPALI ALANLARDA VİRÜSÜN BULAŞICILIĞI YÜKSEK
‘Omicron’ varyantının ülkede ciddi vaka artışlarına yol açtığını belirten Çamlı, "Kısa süre içinde 18 binlerden 40 binlere çıkan vaka artışı gördük. Önümüzdeki dönemde bu durumun daha da artıp, ‘Omicron'un baskın varyant olacağını, bilim insanları defalarca dile getirdi. 'Delta' varyantına göre 4 ila 6 kat fazla buluşan ‘Omicron'un, aşılara da daha fazla direnç gösterdiğini biliyoruz. Özellikle kapalı alanlardaki etkinliklerde havalandırmanın da etkili olmadığı takdirde virüsün bulaşıcılığının yüksek olacağı ortada" dedi.
"UZAMIŞ 4'ÜNCÜ PİKTEYİZ"
Pandemi kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Çamlı, yılbaşı sonrası ortaya çıkabilecek tehlikeli duruma da değinip, "Özellikle yılbaşını takiben ‘Omicron’ varyantı çok ciddi şekilde artacağı için vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastane sistemi ciddi şekilde sıkıntıya girebilir. Yılbaşındaki kontrolsüz kalabalıklar, fiziksel mesafe ve maske kuralına uymadan yapılan etkinlikler özellikle kapalı ortamdaki uzayan yılbaşı etkinliklerinin bulaşa etkili olacağı ortada" diye konuştu.
‘Omicron’ varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Tabip Odası Başkanı Çamlı, aşılamanın gerekliliğini vurgulayarak, "Uzamış 4'üncü pikteyiz. Bunun belki yeni bir zirvesi olur. Bu da kaçınılmaz bir süreç olarak görülüyor. Tüm dünyada ciddi kısıtlamalar hayata geçti. Eski önlemler geri getirilip, yenileri uygulanmaya başladı" dedi.
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