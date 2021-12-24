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Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yılbaşında yasak var mı, yeni karar alındı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeni yıl yaklaşırken 31 Aralık ve 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, bu yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusuyla ilgili son gelişmeler

24.12.2021 - 11:22 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yılbaşında yasak var mı konusu, yeni yıla yaklaşılırken en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Koronavirüs kararları gereğince, geçtiğimiz yılın 31 Aralık yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı konusuyla ilgili yeni bir açıklama bulunmezken geçtiğimiz haftalarda açıklamalar yapılmıştı. Peki, bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, 1 Ocak'ta yasak var mı? İşte son bilgiler

  • 31 ARALIK YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    31 Aralık yılbaşı gecesine ilişkin henüz bir yasak ya da tedbir kararı alınmadı.

    Konuyla ilgili güncel bir gelişme olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • BAKAN KOCA DAHA ÖNCE NELER DEMİŞTİ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, kapanma uygulanmasının düşünülmediği söylemişti.

  • YILBAŞINDA YASAK OLUR MU?

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Türkiye'de de tespit edilen 'Omicron' varyantının 'Delta', 'Alfa', 'Beta' gibi varyantlara göre daha hızlı yayıldığını söyledi. Hem aşıdan kaçabilen hem de hızlı yayılabilen 'Omicron' varyantının daha fazla öldürmediğini vurgulayan Sipahi, şunları söyledi:  "Ya aynı ya da daha az öldürüyor. Aşının üzerinden belirli bir süre geçtiyse bu varyanttan korunma olasılığı bir miktar düşük diyebiliriz. Türkiye'deki aşılanmanın dünyaya göre farkı var. Biz Sinovac artı Biontech olmanın bana göre avantajına sahibiz. Bu durum 'Omicron'a karşı ne kadar koruyor, Sağlık Bakanlığı sistematik bir çalışma yapabilir. Bu verinin dünyadan çıkma olasılığı düşük. Çünkü onlarda bizim kadar hem Sinovac hem Biontech gibi karışık aşılanma yok. Sağlık Bakanlığı'nın bunun üzerinde yoğunlaşmasında fayda var. 3'üncü doz aşının koruyuculuğu artırma olasılığı yüksek gibi gözüküyor." 

  • Özellikle Avrupa'da korunma önlemleri artırılarak kapanma aşamasına gelindiğini kaydeden Prof. Dr. Sipahi, Türkiye için de benzer kapanma önlemlerinin gündeme gelebileceğini belirterek

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