Omicron varyantı, koronavirüs vaka sayıları üzerinde etkisini hissettiriyor. Vaka sayısının artması nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri gereğince yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Bu yıl için böyle bir karar bulunmazken 31 Aralık yılbaşında bugün sokağa çıkma yasağı var mı sorusu, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

YILBAŞINDA YASAK VAR MI? (31 ARALIK 2021 - 1 OCAK 2022)

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yılbaşında sokağa çıkma yasağı konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memişoğlu, Omicron varyantına dikkat çekerken milyonların merak ettiği "İstanbul'da yılbaşında olacak mı, kısıtlama gelir mi?" sorusuna net bir cevap verdi. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın da yılbaşı gecesi uygulanacak kısıtlama tedbirleri ile ilgili genelgesi yayımlandı. Peki, yılbaşında bu akşam ve 1 Ocak yarın sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesinin tamamı ve yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı olacak mı konusuyla ilgili bilgiler;