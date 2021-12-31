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31 Aralık yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık 2021 bugün ve 1 Ocak'ta 2022 yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yasak açıklaması geldi mi? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında yarın sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusu, günün en çok merak edilen son dakika haberleri arasında bulunuyor. Koronavirüs vaka sayısının artış göstermesiyle beraber yılbaşında bugün sokağa çıkma yasağı olacak mı konusu, vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı günü yasak var mı, kısıtlama olacak mı?" sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından da genelge yayımlandı. Peki, İstanbul'da yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama gelir mi? İşte, yılbaşında bugün ve 1 Ocak yarın yasak var mı konusuyla ilgili gelişmeler

31.12.2021 - 14:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Omicron varyantı, koronavirüs vaka sayıları üzerinde etkisini hissettiriyor. Vaka sayısının artması nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri gereğince yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Bu yıl için böyle bir karar bulunmazken 31 Aralık yılbaşında bugün sokağa çıkma yasağı var mı sorusu, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

    YILBAŞINDA YASAK VAR MI? (31 ARALIK 2021 - 1 OCAK 2022)

    İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yılbaşında sokağa çıkma yasağı konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memişoğlu, Omicron varyantına dikkat çekerken milyonların merak ettiği "İstanbul'da yılbaşında olacak mı, kısıtlama gelir mi?" sorusuna net bir cevap verdi. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın da yılbaşı gecesi uygulanacak kısıtlama tedbirleri ile ilgili genelgesi yayımlandı. Peki, yılbaşında bu akşam ve 1 Ocak yarın sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

    İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesinin tamamı ve yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı olacak mı konusuyla ilgili bilgiler;

  • YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olması beklenmiyor, kısıtlama kararı olduğu yönünde bir açıklama yapılmadı; ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşı gecesi uygulanacak tedbirlere ilişkin genelge yayımlandı.

  • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YILBAŞI GENELGESİ

    İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma, sahil güvenlikten oluşan 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev alacak, 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpekten de yararlanılacak.

     

  • Öncelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla güvenlik önlemlerini içeren “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla, 31 Aralık Cuma günü başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Göç İdaresi Başkanı ve Bakanlığın diğer üst yöneticileri ülkenin dört bir yanında sahada olacak.

    Tüm il valileri, kaymakamlar, il/ilçe emniyet müdürleri, il/ilçe jandarma komutanları görev yaptıkları il/ilçelerde olacak ve yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine devam edecek. İhtiyaç duyulduğunda koordinasyonu sağlamak ve ülke düzeyindeki olayları anlık olarak takip etmek amacıyla Bakanlık GAMER merkezinde Bakan Yardımcısı başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürü Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı yeni yılın ilk ışıklarına kadar bilfiil koordinasyon görevine sürdürecek.

    Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için 30.12.2021 günü saat: 08.00 ile 01.01.2022 günü saat: 08.00 arasında tedbirler yoğunlaştırılacak. 

    Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığınca 6 bin 522 adet uygulama noktası oluşturuldu. 8.164 trafik, 63.871 diğer birimlerden olmak üzere toplam 72 bin 35 personel, 16 bin 429 ekip, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek görev yapacak.

    Emniyet Genel Müdürlüğünce 7 bin 560 adet uygulama noktasında, 21 bin 558 trafik, 243 bin 742 diğer birimlerden olmak üzere toplam 265 bin 300 personel; 38 bin 741 ekip; 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpek görev alacak.

    Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 163 yüzer unsur, 9 hava aracı, 124 kara aracı, 8 dedektör köpek ve 561 karargah/hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 296 ekip ve 3 bin 16 personel görevli olacak.

     

  • YILBAŞINDA YASAK OLUR MU?

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı nedeniyle yaşanan vaka artışlarına dikkat çekerek yeni yıl öncesi uyarılarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, genel anlamda Nisan-Mayıs aylarından beri "yatay" seyreden, yönetilebilir bir salgın süreci yaşansa da, Omicron nedeniyle Avrupa'da hızla artan vaka sayılarının bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'ye de yansıyacağına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

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