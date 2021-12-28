Bu yıl Cuma gününe denk gelen 31 Aralık ve Cumartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına dair henüz açıklama yapmadı. Peki Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık'ta yasak var mı? İşte detaylar

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

31 Aralık 1 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olması beklenmiyor. Geçtiğimiz yılbaşında aşı konusunda yaşanan tedarik ve uygulama sıkıntıları nedeniyle birtakım önlemler alınmıştı.

Bu yıl aşılanma çalışmalarında büyük yol katedilmesi ortaya çıkan son Omicron varyantına rağmen birçok ilde aşılamada yüzde 75'i aşan bir oran yakalanması nedeniyle bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor.