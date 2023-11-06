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        Haberler Magazin Yılbaşında paraya para demeyecekler! Ünlülerin sahne ücreti belli oldu!

        Yılbaşında paraya para demeyecekler! Ünlülerin sahne ücreti belli oldu!

        Yeni yıla sayılı günlerin kalmasıyla birlikte her yıl kutlamalarda sahne alan sanatçıların konser yerleri ve ücretleri de belli olmaya başladı. Sevilen sanatçıların bu yıl alacakları konser ücretleri iddiası gündem oldu. Duyanların dudakları uçukladı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:16
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        • 1

          İddialara göre sanatçıların bu sene yılbaşı gecesi alacakları ücretler şu şekilde:

          SERTAB ERENER

          4 milyon TL

        • 2

          KENAN DOĞULU

          5 milyon TL

        • 3

          EBRU GÜNDEŞ

          4.5 milyon TL

        • 4

          YILDIZ TİLBE

          3.5 milyon TL

        • 5

          ZEYNEP BASTIK

          2.5 milyon TL

        • 6

          TEOMAN

          2.2 milyon TL

        • 7

          MURAT BOZ

          3.5 milyon TL

        • 8

          SILA

          4 milyon TL

        • 9

          MELİKE ŞAHİN

          2.5 milyon TL

        • 10

          EDİS

          4 milyon TL

        • 11

          GÜLŞEN

          3.5 milyon TL

        • 12

          HADİSE

          4 milyon TL

        • 13

          AJDA PEKKAN

          6 milyon TL

        • 14

          SERDAR ORTAÇ

          2.5 milyon TL

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
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        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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