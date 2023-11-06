Yılbaşında paraya para demeyecekler! Ünlülerin sahne ücreti belli oldu!
Yeni yıla sayılı günlerin kalmasıyla birlikte her yıl kutlamalarda sahne alan sanatçıların konser yerleri ve ücretleri de belli olmaya başladı. Sevilen sanatçıların bu yıl alacakları konser ücretleri iddiası gündem oldu. Duyanların dudakları uçukladı!
Giriş: 06.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:16
- 1
İddialara göre sanatçıların bu sene yılbaşı gecesi alacakları ücretler şu şekilde:
SERTAB ERENER
4 milyon TL
- 2
KENAN DOĞULU
5 milyon TL
- 3
EBRU GÜNDEŞ
4.5 milyon TL
-
- 4
YILDIZ TİLBE
3.5 milyon TL
- 5
ZEYNEP BASTIK
2.5 milyon TL
- 6
TEOMAN
2.2 milyon TL
-
- 7
MURAT BOZ
3.5 milyon TL
- 8
SILA
4 milyon TL
- 9
MELİKE ŞAHİN
2.5 milyon TL
-
- 10
EDİS
4 milyon TL
- 11
GÜLŞEN
3.5 milyon TL
- 12
HADİSE
4 milyon TL
-
- 13
AJDA PEKKAN
6 milyon TL
- 14
SERDAR ORTAÇ
2.5 milyon TL
Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları