Koronavirüs tedbilerleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kıstılaması ile ilgili "31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00 kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." dedi.