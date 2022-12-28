Meteoroloji açıkladı! Yılbaşında ve yeni yılın ilk günü yurtta hava nasıl olacak?

AA'da yer alan habere göre yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın, yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Yılbaşında bazı illerde beklenen hava durumu şöyle: "Ankara, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece. İzmir, parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.

Konya, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece. Antalya, parçalı bulutlu, en düşük 10, en yüksek 19 derece.

ADANA 18, DİYARBAKIR 11 DERECE

Adana, parçalı ve az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece. Diyarbakır, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 11 derece.

ERZURUM 2, TRABZON 13 DERECE OLACAK

Erzurum, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -8, en yüksek 2 derece. Trabzon, parçalı, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 13 derece."