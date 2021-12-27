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Yılbaşında hava nasıl olacak, kar var mı? Yılbaşı hava durumu

Yılbaşında hava nasıl olacak, kar var mı? Yılbaşı hava durumu 2022

2021'in sona erdiğini 2022'nin başladığını simgeleyen 31 Aralık gecesi yılbaşı günü olarak kabul ediliyor. Yılbaşı gecesi hava durumunun nasıl olacağı, kar yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri araştırılıyor. Yılbaşında hava nasıl olacak, kar var mı? Yılbaşı hava durumu 2022

27.12.2021 - 15:37 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Geçtiğimiz hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve özellikle Doğu Anadolu Bölgesi illerinde etkisini gösteren kar yağışı, 2022 yılbaşında hava nasıl olacak sorusunun araştırılmasına neden oldu. 2022 yılının başlamasını tmsil eden 31 Aralık Cuma gecesi kar yağışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 5 günlük hava durumu raporlarına göre yılbaşında kar yağacak mı? İşte 31 Aralık 2022 yılbaşı hava durumu 

  • YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 31 Aralık Cuma günü Marmara ve Ege bölgesinde hava sıcaklıkları 10-18 derece arasında değişecek ve hava bulutlu olacak. İstanbul'da 31 Aralık'ta yağmur beklentisi var. 

  • Yılbaşında yurdun kuzeyinde Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde ve Antalya, Burdur, Isparta'da yağmur yağması bekleniyor. 

     

  • Yılbaşında Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz bölgelerinde hava parçalı bulutlu seyredecek. 

  • Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre yılbaşında yurdun hiçbir yerinde kar yağışı beklenmiyor. 

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