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Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yılbaşındaki hava durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken doğu ve güneydoğu bölgelerinde yağmur etkili olacak. İşte yeni yıla girerken hava durumu hangi şehirde nasıl olacak?

31.12.2018 - 06:56 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Sakarya, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında Türkiye genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

BURSA -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHISAR -6°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR 3°C, 11°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

MANISA -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu

ADANA 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BURDUR -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKSARAY -4°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI -8°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

BARTIN -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

AMASYA -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, ve aralıklı yağmurlu

ELAZIĞ 0°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -9°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

IĞDIR -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS -13°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DIYARBAKIR 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SIIRT 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar yağmurlu

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