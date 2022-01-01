1 Ocak yılbaşında yarın eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar nöbetçi eczane listelerini ve eczanelerin mesai saatlerini araştırıyor. Bilindiği gibi hafta içi ve Cumartesi günleri eczaneler kapalı olmuyor ancak pazar günleri ve resmi tatillerde ülke genelinde eczaneler kapalı. İşte 1 Ocak yılbaşı günü açık olacak eczaneler

1 OCAK YILBAŞINDA YARIN ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak yılbaşı resmi tatildir. Resmi tatillerde eczaneler nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar.

Eczaneler resmi tatillerde nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

26 EYLÜL PAZAR GÜNÜ ÜLKE GENELİNDE AÇIK OLAN ECZANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ