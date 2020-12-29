Banka, PTT, borsa, noter, kargo ve eczanelerin çalışma saatleri, yılbaşı nedeniyle araştırılıyor. 31 Aralık gece yarısı 2020 yılı sonra erecek ve 2021 yılını yaşamaya başlayacağız. Peki 31 Aralık resmi tatil mi? Banka, PTT, noter, kargo, borsa, eczaneler açık mı?

31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.