Yılbaşında sokağa çıkma yasağında alkol yasağı olacak mı? Yılbaşında alkol yasağı olacak mı? Soruları milyonlarca vatandaşın merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 31 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Peki, yılbaşındaki sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı?

YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık Perşembe akşam saat 21.00’den Pazartesi saat 05.00’a kadar uygulanacak. 4 günlük sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? konusuna dair İçişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgeye göre hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 arasında marketler açık bulunuyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ALKOL YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni bir karara kadar, alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.