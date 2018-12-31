Yılbaşı yarın resmi tatil mi? 1 Ocak yarın okullar tatil mi? soruları, başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Miladi takvime göre her 31 Aralık gecesi yılın son günü ve her 1 Ocak yılbaşı. Bu yüzden 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Peki, Yılbaşı yarın resmi tatil mi? İşte, 2019 Resmi tatil günleri takvimi...

YILBAŞI (1 OCAK) YARIN RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Pazartesi, resmi tatil günleri takviminde yer almadığı ve herhangi bir açıklama yapılmadığı için tatil ilan edilmedi. 1 Ocak Salı günü ise yasa gereği resmi tatil günü kapsamında bulunduğu için tatil ilan edildi.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2019 01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü* 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 03 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi 04 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün) 05 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün) 06 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün) 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı





ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YILBAŞI YOĞUNLUĞU

Yeni yılı farklı ülke ve şehirlerde karşılamak isteyen yolcular, dün sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başladı. Güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giren yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini tamamladı.

PASAPORT KONTROLLERİNDE YOĞUNLUK

Yolcuların gelişlerinin öğleden itibaren daha da arttığı havalimanında, kontuarlarda ve pasaport kontrollerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Havalimanı çalışanların yoğun çabasıyla terminallerdeki yolcu akışında ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadı.

Yılbaşında büyük ikramiye Çeşme’ye vurdu

Sadece yazın değil kışın da önemli turizm merkezlerinden biri olan tatil cenneti Çeşme’de, yeni yıla girmek isteyenler otellerde rezervasyonlarını yaptırırken, doluluk oranları neredeyse yüzde 100’e ulaştı.



Yılbaşına az bir süre kala, Türkiye’nin en önemli tatil merkezlerinden İzmir Çeşme’de, otellerdeki doluluk oranı neredeyse yüzde 100’e ulaştı. Sadece yaz mevsiminde değil kış mevsiminde de turizm destinasyonlarından olan ilçede, yeni yıl için hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Yılbaşını eğlenerek geçirmek isteyenler, özellikle termal otelleri tercih ederken, yılbaşında ziyaretçi sayısının 100 bini bulması bekleniyor.

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, yaz sezonu 20 bin olan yatak kapasitesinin kışın 10 bine çekildiğini, Çeşme yılbaşını yüzde yüz doluluk oranıyla karşılayacağını belirterek, "10 bin yatağımızın yarısı termal otellerde hizmet vermektedir. Termal özellikle kış günlerinde tercih edilen destinasyon ve bu yılbaşında da öncelikle termal otellerimizin doldu. Diğer otellerimizin doluluğu devam ediyor. Bugün itibariyle yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumda yüzde 10 boşluğumuz var. Bazı otellerde bu da hafta sonu itibariyle dolduracağımızdan eminiz. Yani çeşme yüzde 100 dolulukla yeni yıla girmiş olacak" dedi.

Ziyaretçi sayısı 100 bini bulacak

Rezervasyonların daha çok İstanbul, Bursa ve İzmir’den olduğunu ifade eden Demir, "Yılbaşında Alaçatı ile birlikte Çeşme’nin tüm ziyaretçisini 100 bin olarak görüyoruz. Bu önemli bir değer ve son 5 yılda artarak gidiyor; artık çeşme yılbaşında ziyaret edilecek bir destinasyon olmaya başladı. Dünyada yılbaşı destinasyonlarından olan Las Vegas, Sidney, New York gibi yerler 1,5-2 milyonla karşılıyor. İlerideki hedefimiz yılbaşında da bu hedeflere yaklaşmak ve Çeşme’yi dünya destinasyonları içine sokmak için mücadelemiz var. Önümüzdeki yıllarda bu 100 bini, 200-300 bin yaparak ve her geçen yıl artırarak, milyonlara 5 yıl içerisinde ulaşırız diye düşünüyoruz" ifadelerine kullanıldı.

Çeşme’yi dış pazara açmak için de çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki haftalarda Almanya’dan tanıtımlara başlayacaklarını ifade eden Yakup Demir, 2019-2020 yılından itibaren Çeşme’de daha fazla turist görülmeye başlanacağını ve bu oranın yüzde 20-30’ları bulacağını söyledi.