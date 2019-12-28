Yeni yıla artık çok az zaman kaldı. Bir yandan yılbaşı heyecanı yaşanırken bir yandan da tatil merakı başladı. Öğrenciler ve milyonlarca çalışanı etkilyen yılbaşı tatili kaç gün olacak? Hafta sonu da dahil olacak mı 1 Ocak 2020 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Ocak 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Perşembe ve cuma günleri için 2 gün izin alınırsa tatil toplamda 5 güne uzatılabilir.

2020 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı bu sene 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Çarşamba gününden ibaret olacak.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

1 GÜN TATİL

18 Ocak İkinci Ara Tatil

16 GÜN TATİL

4 Nisan Üçüncü Ara Tatil

9 GÜN TATİL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

4 GÜN TATİL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

3 GÜN TATİL

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

4 GÜN TATİL

23 Mayıs Ramazan Bayramı

4 GÜN TATİL

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

1 GÜN TATİL

30 Temmuz Kurban Bayramı

5 GÜN TATİL

30 Ağustos Zafer Bayramı

2 GÜN TATİL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

1 GÜN TATİL

16 Kasım Birinci Ara Tatil

1 GÜN TATİL