Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi? Bu yıl Türkiye'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni yılı evimizde karşılayacağız. Peki yılbaşı tatili ne zaman? İşte detaylar...

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değil.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.