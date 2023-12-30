Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Önümüzdeki Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayacak olan gece yılbaşı kutlanmış olacak. Yılbaşı gecesi ve sonrası için plan yapacaklar ise şimdiden "1 Ocak tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...