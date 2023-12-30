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        Haberler Gündem YILBAŞI TATİL TARİHLERİ | 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi resmi tatil mi?

        1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi resmi tatil mi?

        1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı için plan yapacak çalışanlar ve öğrenciler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilip araştırılan sorunun net cevabı belli oldu. Peki, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi resmi tatil mi? İşte yılbaşı tatiliyle ilgili merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:02
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        • 1

          Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Önümüzdeki Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayacak olan gece yılbaşı kutlanmış olacak. Yılbaşı gecesi ve sonrası için plan yapacaklar ise şimdiden "1 Ocak tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          1 OCAK TATİL Mİ?

          Bu sene 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor. 1 Ocak Pazartesi günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2023 gününden ibaret olacak.

        • 3

          31 ARALIK TATİL Mİ?

          31 Aralık 2023 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat bununla birlikte 31 Aralık Pazar günü hafta sonu nedeniyle tatil olacak. Cuma gününden bakıldığında hafta sonuyla birlikte yılbaşı tatili 3 gün olmuş olacak.

        • 4

          2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

          Resmi tatil günleri 2024 yılında 13,5 gündür. İşte 2024 resmi tatil günleri:

          Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

          Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

          Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

          Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

          Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4,5 Gün)

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1,5 Gün)

        • 5

          HAFTA SONUYLA BİRLEŞEN RESMİ TATİL GÜNLERİ

          Hafta sonu ile birleşen tatil günleri aşağıdaki gibidir. Bu günlere resmi tatil gün sayısı eklendiğinde toplam tatil günü 20 buçuk güne çıkmaktadır.

          Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

          Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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