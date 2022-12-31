Yılbaşı sürprizi yalıçapkını

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi kuş gözlemcileri Mustafa Erturhan ve Ebru Yıldırım, Antalya ve Adana'daki kuş gözlemlerinde, kendi tasarımları olan tünekler kullanıyor. DHA'nın haberine göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Boğaçayı'nda daha önce tasarımcı arkadaşı Kezban Tatlı ile üzerinde renkli 'Antalya' yazısı bulunan bir tünek üzerinde yalıçapkını fotoğraflayan Erturhan, bu kez kuş gözlemciliği de yapan tasarımcı Ebru Yıldırım ile Adana'da Tuzla Milli Parkı'ndaki Tuzla Gölü'nde bir tünek kurdu. Tüneğin üzerine de yılbaşına özel bir yılbaşı ağacı ve Noel Baba figürü yerleştiren iki kuş gözlemcisi, bu tünek üzerinde de renkleriyle dikkat çeken bir yalıçapkını fotoğrafladı.