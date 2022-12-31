Yılbaşı sürprizi yalıçapkını

"O AN ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNDİK"
Yılbaşı temalı tünekte Erturhan ile birlikte yalıçapkınını fotoğraflayan Ebru Yıldırım ise şunları söyledi:
“Anısı bile heyecan verici olan bu fotoğrafı çekmek için 5 saat gibi bir süre bekledik. Yağmur başlamak üzereydi. Damlalar tane tane düşmeye başladı. Umudumuzu tam kaybetmeye başlarken Noel Baba'nın tepesine konması ile bu yalıçapkınının fotoğrafını çekebildik. O an gerçekten çocuklar gibi sevindik. Bana hayatın özgürlüğünü ve umudu hatırlatan heyecan verici bir andı. Tünek fikri için Mustafa Erturhan'a, güzel kareler için de yalıçapkınına teşekkür ediyorum.''