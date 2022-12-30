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Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez sıcak başlangıcı! İşte çıtır çıtır paçanga tarifi!

Yılın son gününe yaklaşmamızla birlikte, evinde sevdiklerini ağırlayacak kişilerin tatlı telaşı da başladı. Çıtır çıtır, içi dolu paçanga böreği ise yılbaşı sofralarınızda yer almaya hazırlanıyor. İşte yılbaşı sofralarınızı şenlendirecek, damaklarda lezzet şöleni yaşatacak paçanga tarifi...

Giriş: 30.12.2022 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan paçanga böreği, yılbaşı sofralarının vazgeçilmez sıcak başlangıçları arasında yer alıyor. İşte damaklarda lezzet şöleni yaşatacak paçanga tarifi...

  • PAÇANGA MALZEMELERİ NEDİR?

    3 adet yufka,

    100 gram kaşar peyniri,

    80 gram çemensiz pastırma,

    1 adet domates,

    2 adet yeşil biber,

    Kızartmak için:

    2 su bardağı ayçiçek yağı

  • PAÇANGA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

    Yufkaları üst üste koyun, daha sonra dört eşit parçaya bölün ve sekiz eşit, üçgen yufka parçası elde edin.

    Pastırmaları küçük dilimlere ayırın ve kaşarı rendeleyin.

    Domatesleri küp küp doğrayın (dilerseniz kabuklarını soyabilirsiniz). 

    Yeşil biberleri dilimleyin.

    Pastırma, peynir, domates ve biberi karıştırın.

    Yufkaların içerisine harcı ekleyin.

    Yufkanın önce kenarlarını katlayın sonra rulo haline geitirin. Yufkanın ucunu ıslatarak kapatın.

    Ayçiçek yağından üzeri kızarana kadar kızartın.

  • PAÇANGA BÖREĞİ YAPARKEN BİLİNMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR

    Yapılan böreği tamamen kapamalısınız ki, kaşar peyniri böreğin içerisinden akmasın.

    Yağın iyice kızmasını bekleyin. Yağ kızmadan börekleri atarsanız, paçangalar aşırı yağ çekmiş olacaktır.

    Yağdan çıkarttığınız börekleri havlu kağıtta bekletin.

  • PAÇANGA BÖREĞİ KAÇ KALORİ?

    100 gram olan bir paçanga böreğinin kalorisi 212 iken, 1 porsiyon yani 480 gramlık bir paçanga böreği 1018 kalori içerir.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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