PAÇANGA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?
Yufkaları üst üste koyun, daha sonra dört eşit parçaya bölün ve sekiz eşit, üçgen yufka parçası elde edin.
Pastırmaları küçük dilimlere ayırın ve kaşarı rendeleyin.
Domatesleri küp küp doğrayın (dilerseniz kabuklarını soyabilirsiniz).
Yeşil biberleri dilimleyin.
Pastırma, peynir, domates ve biberi karıştırın.
Yufkaların içerisine harcı ekleyin.
Yufkanın önce kenarlarını katlayın sonra rulo haline geitirin. Yufkanın ucunu ıslatarak kapatın.
Ayçiçek yağından üzeri kızarana kadar kızartın.