Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık ve Cuma gününe denk gelen 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağının cevabını verdi. Peki Yılbaşı yasağı kaç gün? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama kısıtlama açıklaması

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.