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        Haberler Bilgi Gündem Yılbaşı nedeniyle bu yollar trafiğe kapalı! 31 Aralık Salı Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?

        Yılbaşı kutlamaları nedeniyle Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

        31 Aralık Salı günü yılbaşı kutlamaları nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte 31 Aralık Salı yılbaşı etkinlikleri kapsamında Ankara'da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 21:41 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:46
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        • 1

          Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar sorgulanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı kutlamaları kapsamında yarın saat 19.00'dan itibaren Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki, 31 Aralık Salı Başkent'te hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 31 Aralık Salı günü trafiğe kapalı olan yollar...

        • 2

          ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

          Yarın saat 19.00'dan itibaren Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı araç trafiğine kapatılacak.

        • 3

          İhtiyaç olması halinde GMK Bulvarı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan kısmı, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı ve Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.

          Yine ihtiyaç halinde Filistin, Azerbaycan, Selanik, Yüksel, Olgunlar ve Kumrular caddeleri, İnkılap, Karanfil 1 ve 2 ile Konur 1 ve 2 sokaklarının tamamı trafiğe kapatılabilecek.

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