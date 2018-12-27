2019 Yılbaşı için geri sayım başladı. 2018'i geride bırakıp 2019 yılına "Merhaba" diyeceğiz. Merak edilen konuların arasında yılbaşı tatili geliyor. Yılbaşı günü resmi tatil mi?

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Ocak 2019 yılbaşı günü bu sene Salı gününe denk geliyor. Pazartesi günü 31 Ocak 2018 yani 2018 yılının son gününü Pazartesi yaşayacağız.

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ? 31 OCAK 2018 TATİL OLUR MU?

Yılbaşının Salı gününe denk gelmesi tatil sorularını da akıllara getirdi. Yılbaşı Türkiye'de resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Ayrıca Hafta sonu bile beraber birleştirilirse tatil süresi 4 güne çıkabilir. Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Yeni yıl

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır.[1] Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.

1 Ocak: En çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin ilk günü.

Doğu Asya Yeni Yılı

Çin Yeni Yılı, 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasındaki yeni aya denk gelmektedir.

Kore Yeni Yılı, çoğunlukla kış gündönümünden sonraki ikinci yeni aya denk gelmektedir.

Vietnam Yeni Yılı, çoğunlukla Çin Yeni Yılı ile aynı gündür.

Tibet Yeni Yılı, Ocak ile Mart arasında bir güne denk gelmektedir.