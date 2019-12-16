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Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık 2019 Salı tatil olacak mı?

Yılbaşına çok kısa bir süre kala tatilciler plan yapmaya başladı. 1 Ocak 2019 itibariyle yeni bir yılı karşılayacağız ve 2020'ye adım atacağız. Merak edilen soruların arasında ise "Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık 2019 tatil olacak mı? soruları var. İşte haberin detayları...

16.12.2019 - 11:09 | Güncelleme:
Yılbaşı tatili

2020 Yılbaşı için geri sayım başladı. 2019'u geride bırakıp 2020 yılına "Merhaba" diyeceğiz. Merak edilen konuların arasında yılbaşı tatili geliyor. Peki Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık 2019 Salı tatil olacak mı? İşte yeniyıl tatiline dair detaylar...

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Çarşamba gününden ibaret olacak. 

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ? 31 ARALIK 2019 TATİL OLUR MU?

Yılbaşının (31 Aralık) Salı gününe denk gelmesi tatil sorularını da akıllara getirdi fakat Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2020 Çarşamba tarihinde uygulanacak. Çalışan vatandaşlar haftasonu ile birlikte Pazartesi ve Salı günü senelik izinlerini kullanırlar ise Çarşamba günü ile birlikte toplam 5 gün tatil yapabilecek. 31 Aralık gününün resmi tatil yapılıp yapılmayacağına dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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