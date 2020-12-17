Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak. Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satıldığı bayilelikler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. İşte Yılbaşı Milli piyango bilet fiyatları

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2021

Milli Piyango çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin lira olacak. Tam bilet 100, yarım bilet 50, çeyrek bilet 25 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri satışta yer alıyor.

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirlendi.