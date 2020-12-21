▶ Karayollarında değil, senin kollarında öleyim… Onca yıl geçti sevgilim, her yeni yıl bir şeyler getirdi bir şeyler götürdü bizden, ama yılların bana en büyük getirisi her zaman sen oldun. İyi ki varsın yeni yılımız kutlu olsun!

▶ Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar… 2021 yeni yılınız kutlu olsun

▶ Bugün Dertleri Bir yana Bırakın, Bugün Gözyaşlarını Unutun, Bugün Daha Mutlu Yarınlar için İnadına Hayata Gülümseyin, 2021 Yılınız Kutlu Olsun...