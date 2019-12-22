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Palandöken yazılı açıklamasında, yılbaşına sayılı günler kala birçok gıda ürününe rağbet arttığı için kalitesiz ve sağlıksız ürünlerin piyasaya daha fazla çıktığını vurguladı.

Yılbaşı sofralarını güvenli ürünlerle donatmak için alışverişte dikkatli olunması gerektiğini belirten Palandöken, "Esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun satışlar yapar. Aldığınız kuru yemişin taze, meyvenin kaliteli, süs eşyalarının sağlığa uygun olması ailemizin ve dostlarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için tek şarttır. Yeni yıla içimiz rahat girmek için, hazırlıklarını tamamlamış ve müşterisini bekleyen esnafımızdan alışveriş yapılmalı. Yalnızca göz boyamak ve satışları artırmak için fiyatlarının düşük tutulduğu ürünlerden kaçınılmalı." değerlendirmesinde bulundu.