Yılbaşı hava durumu: Meteoroloji ile yılbaşında İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e kar yağacak mı?

Yeni yıla karlı bir gecede girme hayalini kuranlar yılbaşında kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Yılbaşına artık kısa bir süre kalması sebebiyle "Yılbaşında hava nasıl olacak?" sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık yılbaşı hava durumu yayınlandı. İşte, konuya ilişkin detaylar...