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        Haberler Gündem Hava Durumu Yılbaşı hava durumu: Meteoroloji ile yılbaşında İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e kar yağacak mı?

        Yılbaşı hava durumu: Meteoroloji ile yılbaşında İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e kar yağacak mı?

        Yılbaşı için artık son günlere girildi. Yurt genelindeki yılbaşı hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Kamuoyuyla paylaşılan hava durumu raporu sonrası "Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusu da cevabını bulmuş oldu. İşte, Ankara, İzmir, İstanbul'a yılbaşında kar yağışı beklentisine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:10
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        • 1

          Yeni yıla karlı bir gecede girme hayalini kuranlar yılbaşında kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Yılbaşına artık kısa bir süre kalması sebebiyle "Yılbaşında hava nasıl olacak?" sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık yılbaşı hava durumu yayınlandı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          MGM'DEN YILBAŞI HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık tahmin haritasına göre Türkiye genelinde yılbaşında kar yağmayacak. Tam tersine hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          YILBAŞI'NDA KAR YAĞACAK MI?

          Yılbaşında İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehirlerimiz başta olmak üzere yurt genelinde az bulutlu bir hava hakim olacak.

        • 4

          İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

          Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel'in haberine göre; İstanbul'da bu kış beklentilerin üstünde yağışlı geçebilir. En azından uzun vadeli tahminlerde sert bir ocak ayı geçirme ihtimalimiz var.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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