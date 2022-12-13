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31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak 2023 hangi güne denk geliyor?

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte özellikle tatil planı yapanlar 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak 2023 hangi güne denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Giriş: 13.12.2022 - 15:23 | Güncelleme: ABONE OL
31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak 2023 hangi güne denk geliyor?

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022'ye veda edip 2023 yılına "Merhaba" diyeceğiz. Yılbaşında tatil planı yapacaklar ise merakla "31 Aralık yarım gün, mü, tam gün tatil mi?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

YILBAŞI HANGİ GÜN

Bu sene 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak normalde resmi tatil anca o da Pazar yani haftalık izin gününe denk geliyor.

31 Aralık 2021 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Tarih Gün Tatil
1 Ocak Pazar Yılbaşı
21 Nisan - 23 Nisan Cuma - Pazar Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Cuma Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 1 Temmuz Çarşamba - Cumartesi Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar Cumhuriyet Bayramı

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