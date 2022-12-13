31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022'ye veda edip 2023 yılına "Merhaba" diyeceğiz. Yılbaşında tatil planı yapacaklar ise merakla "31 Aralık yarım gün, mü, tam gün tatil mi?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

YILBAŞI HANGİ GÜN

Bu sene 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak normalde resmi tatil anca o da Pazar yani haftalık izin gününe denk geliyor.

31 Aralık 2021 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.