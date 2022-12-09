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Yılbaşı tarihi ve tatil detayı netleşti! İşte 31 Aralık'ın denk geldiği gün

Yılbaşı 2023 için geri sayım başladı. 20 gün sonra yeni yıla girmiş olacağız. Yeni yılda sevdikleriyle tatil planı yapanlar yılbaşının denk geleceği tarihi ve tatil durumunu araştırıyor. İşte yılbaşı tatili ile ilgili merak edilenler...

Giriş: 09.12.2022 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil olacak mı? İşte merak edilip araştırılanlar

Yılbaşı 2023 hangi güne denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil mi? 2022'ye veda edip 2023 yılına "Merhaba" diyeceğiz. "Yılbaşı tatili kaç gün?" sorusu ise vatandaşların en çok araştırdıkları konuların başında geliyor. Peki, 31 Aralık yılbaşı ve 1 Ocak resmi tatil mi?

2023 YILBAŞI HANGİ GÜN, 31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak normalde resmi tatil anca o da Pazar yani haftalık izin gününe denk geliyor.

31 Aralık 2021 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Tarih Gün Tatil
1 Ocak Pazar Yılbaşı
21 Nisan - 23 Nisan Cuma - Pazar Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Cuma Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 1 Temmuz Çarşamba - Cumartesi Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar Cumhuriyet Bayramı

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