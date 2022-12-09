Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil olacak mı? İşte merak edilip araştırılanlar

Yılbaşı 2023 hangi güne denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil mi? 2022'ye veda edip 2023 yılına "Merhaba" diyeceğiz. "Yılbaşı tatili kaç gün?" sorusu ise vatandaşların en çok araştırdıkları konuların başında geliyor. Peki, 31 Aralık yılbaşı ve 1 Ocak resmi tatil mi?

2023 YILBAŞI HANGİ GÜN, 31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak normalde resmi tatil anca o da Pazar yani haftalık izin gününe denk geliyor.

31 Aralık 2021 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Tarih Gün Tatil 1 Ocak Pazar Yılbaşı 21 Nisan - 23 Nisan Cuma - Pazar Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs Cuma Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 28 Haziran - 1 Temmuz Çarşamba - Cumartesi Kurban Bayramı 15 Temmuz Cumartesi Demokrasi Bayramı 30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı 29 Ekim Pazar Cumhuriyet Bayramı