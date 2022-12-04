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Haberler Gündem Yılbaşı hangi güne denk geliyor? İşte yılbaşı tatiliyle ilgili detaylar

Yılbaşının denk geldiği gün ve tarih! İşte yılbaşı tatiliyle ilgili detaylar

Yılbaşı yani 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece ve 1 Ocak günü hangi günlere denk geliyor. Bugünlerde plan yapacaklar için yılbaşı tatili ve denk geldiği günle ilgili detaylar...

Giriş: 04.12.2022 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? İşte yılbaşı tatiliyle ilgili detaylar

2023 Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022'ye veda edip 2023 yılına "Merhaba" diyeceğiz. "Yılbaşı tatili kaç gün?" sorusu ise vatandaşların en çok araştırdıkları konuların başında geliyor. Peki Yılbaşı resmi tatil mi? 2022 resmi tatiller takvimi

YILBAŞI HANGİ GÜN

Bu sene 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak normalde resmi tatil anca o da Pazar yani haftalık izin gününe denk geliyor.

31 Aralık 2021 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Tarih Gün Tatil
1 Ocak Pazar Yılbaşı
21 Nisan - 23 Nisan Cuma - Pazar Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Cuma Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 1 Temmuz Çarşamba - Cumartesi Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar Cumhuriyet Bayramı

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