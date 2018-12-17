"Yılbaşı tatili kaç gün olacak?" "Yılbaşı hangi güne denk geliyor?" ve "Yılbaşı tatili 4 gün olacak mı?" sorularının cevabı 2018'in son gülerinde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki; Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor? İşte cevabı...

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı yani 31 Aralık 2018 Pazartesi gününe denk gelmektedir. 1 Ocak ise Salı gününe denk gelmektedir. Bu nedenle çalışanların aklındaki en büyük soru Yılbaşı tatilinin 4 gün olup olmayacağıdır. Peki Yılbaşı tatili 4 gün olacak mı?

YILBAŞI TATİLİ 4 GÜN OLACAK MI?

Yılbaşı tatilinin 4 gün olma ihtimali yılbaşının pazartesi gününe denk geliyor olmasıyla alakalı. 1 Ocak 2019 günü resmi tatil... Pazartesi günü de tatil ilan edilirse Cumartesi Pazar Pazartesi ve Salı olmak üzere yılbaşı tatili 4 gün olmuş olacak. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir karar alınmadı.