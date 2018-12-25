2019 yılını karşılamaya sayılı günler kala, sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak isteyenler online alışveriş sitelerini her zamankinden daha çok ziyaret etmeye başlıyor. Yoğun yılbaşı kampanyaları ve uygun fiyatlı hediye arayışı, kullanıcıların zaman zaman güvensiz siteleri ziyaret etmelerine de sebep oluyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı yılın son iki ayında siber dolandırıcılık girişimlerinin, yılın geri kalanına göre ortalama yüzde 14, geçen yılın son iki ayına göre ise yüzde 17 arttığı görülüyor.

“Black Friday” ile ilgili 4 bin uygulamanın yüzde 5’inden fazlasının kötü niyetli yazılım içerdiğinin ortaya çıkması ise online yılbaşı alışverişindeki riskler için de alarm veriyor.

Kredi kartı ve hesap bilgilerini ele geçirmek için özel günleri fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı kullanıcıları uyaran küresel siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs, bilgisayar ve akıllı telefonlar ile online yılbaşı alışverişi için yapacaklar için şu 10 temel tavsiyede bulundu:

1- Yılbaşı temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen e-postaların adresini ve doğruluğunu kontrol edin: Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin.

2- Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun: Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

3- Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin: Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.

4- Verdiğiniz bilgilere dikkat edin: Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.

5- Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun: Siber dolandırıcılar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.

6- Verilerinizi yedekleyin: Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedekleyin.

7- Mobil cihazınızın güvende olduğuna emin olun: Mobil cihazların güvenliğinin hiçbir zaman bilgisayarların güvenliği kadar önemsenmemesi diğer pek çok açıdan olduğu gibi online alışverişte de sorun yaratıyor. Alışverişinizi gerçekleştirmeden önce cihazınızın en güncel antivirüs yazılımına sahip olduğuna, telefonunuzu kilitleyecek bir PIN’inizin olduğuna, farklı hesaplarda birbirinden değişik, uzun ve rakam ile harf kombinasyonlarıyla oluşturulmuş güçlü şifreler kullandığınıza emin olun. Klasik şifreler dışında biyometrik doğrulama yöntemlerinden faydalanmak da güvenliği oldukça artırıyor.

8- Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin: Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.

9- Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını tercih edin: Siteler yerine mağazanın uygulamasını kullanmak, uygulamaların ele geçirilme ihtimali daha düşük olduğundan satın alımları daha güvenli kılıyor. Eğer mutlaka site üzerinden alışveriş yapmak istiyorsanız, alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun.

10- Bilinen ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın: Windows, Mac OS ve Android cihazlarınızda zararlı yazılımlara karşı güvenlik çözümü kullanın. Bu çözümlerde, birden fazla platformda bulunan cihazlarınızdaki kişisel verilerinizi sistem performansını düşürmeden korumak için tasarlanmış özelliklerin bulunup bulunmadığına dikkat edin.