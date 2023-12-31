Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar ve neler var? 31 Aralık 2023 TV yayın akışı: Kanal D, SHOW TV, TV8, ATV, Star TV

        Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık 2023 TV yayın akışı

        2023'ün son gecesini evde geçirecek olanlar için yılbaşı özel TV yayın akışı belli oldu. Arkadaşlarıyla ve ailesiyle vakit geçirmek isteyenler TV yayın akışını araştırıyor. Peki, 31 Aralık TV yayın akışı ile bu gece hangi programlar var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yılbaşını evde geçirecekler 31 Aralık TV yayın akışını merak ediyor. Her kanalın yılbaşı özel programı eğlenceli sahnelerle yayınlanacak. İşte birbirinden renkli programların yer alacağı SHOW TV, TV8, Kanal D, ATV ve Star TV yayın akışı

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI

          "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 22.40'da ATV'de.

          "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu özel akşamda bilgilerini eğlenceli bir şekilde sınayacaklar.

        • 3

          TV8 YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI

          Saat 20.00'de O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı TV8'de ekrana gelecek.

          Jüri koltuğunda ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında; Evrim Alasya, Ceren Kararkoç, Enis Arıkan, Devrim Özkan, Gupse Özay, Özgü Kaya, İbrahim Büyükak gibi ünlü isimler konuk olacak.

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI

          Saat 20.00'de Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı özel programı Star Kanal D'de ekrana gelecek.

          Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'de, yılbaşı gecesi Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan& Göknur ve Mustafa Taş konuk olacak.

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI

          Saat 20.00'de İbo Show Yılbaşı özel programı Star TV'de ekrana gelecek.

          İbo Show'un yılbaşı özel programına ise Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar konuk olacak.

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI

          Saat 21.55'de Lingo TürkiyeYılbaşı özel programı TRT 1'de ekrana gelecek.

          TRT 1'in sevilen yarışma programı Lingo Türkiye'de yılbaşı gecesi; Serkan Çayoğlu, Tuba Ünsal, Emre Kıvılcım, Melis Sevin, Fettah Can, Berk Atan, Doğu Demirkol, Cansu Kurtçu, Meltem Akçöl, Eser Eyüboğlu, Hüseyin Sevimli ve Merih Öztürk konuk olacak.

        • 7

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI

          Saat 20.00'de Güldür Güldür Show Yılbaşı özel programı Show TV'de ekrana gelecek.

          Sevilen programda Norm Ender 100.yıl Marşı - Parla, Sürahi hanım yılbaşı partisi, Metin-Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale ve Seyyal Taner ve Nazan Öncel gibi birbirinden renkli konuklar yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Habertürk Anasayfa