Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılbaşında Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yılbaşı kutlamalarında kalabalıkların engellenmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yılbaşı 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı yasakları kaç gün?

YILBAŞI YASAKLARI KAÇ GÜN?

31 Aralık saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında da kısıtlamanın devam edeceğini açıkladı.

YILBAŞI 31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık Perşembe günü resmi tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. 31 Aralık yasal olarak resmi tatil değil.