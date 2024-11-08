Yıl sonunda enflasyon ne olur? TCMB yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın 4. ve son enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. TCMB, 2024 sonu için enflasyon tahmininde yükselişe gitti. Karahan, "Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürüyor. İzlediğimiz göstergeler, ekim ayında bu görünümün devam ettiğine işaret ediyor. Ana eğilimdeki iyileşme temel mallar öncülüğünde devam ederken hizmet enflasyonundaki iyileşme öngörülerimizden daha yavaş gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı. Peki, yıl sonu enflasyon ne olur, TCMB tahmini nedir? İşte, detaylar...
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 4. enflasyon raporu sunumununda yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı ve "Güncellemelerimizde para politikasının görece etki alanı dışında kalan gıda fiyatları yanında beklentilerdeki gerilemenin öngörülerimizden yavaş gerçekleşmesi, başlangıç koşulları ve enflasyonun ana eğilimi ön plana çıkıyor." dedi. Peki, yıl sonu enflasyon ne olur? İşte, TCMB enflasyon ve asgari ücret açıklaması...
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YIL SONUDA ENFLASYON NE OLUR?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 4. enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Buna göre TCMB'nin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseldi. 2025 sonu tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e, 2026 sonu tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.
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"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE YAVAŞLAMA SÜRÜYOR"
İşte Karahan'ın sunumundan önemli satır başları:
-Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürüyor. İzlediğimiz göstergeler, ekim ayında bu görünümün devam ettiğine işaret ediyor.
-Ana eğilimdeki iyileşme temel mallar öncülüğünde devam ederken hizmet enflasyonundaki iyileşme öngörülerimizden daha yavaş gerçekleşiyor.
-Hizmet fiyatları dinamiklerine kira ve kira dışı şeklinde bakmanın daha sağlıklı olduğunu değerlendiriyoruz.
-Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybediyor. Kiraya ilişkin öncü göstergeler ise, son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor.
-Sanayi tarafında, firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme gözlüyoruz.
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YÜZDE 38'E MART AYINDA ULAŞACAĞIZ
-Yüzde 42 enflasyon Ocak'ta, yüzde 38'e Mart ayında ulaşacağımızı öngörüyoruz. Çok ciddi bir sapma olduğunu söylemek doğru değil.
-Revizyonun yüksek olmasını para politikasında değişiklik olarak algılamak doğru değil. Enflasyonun ana eğilimine bağlı olarak faiz indirimi başladığında sıkılık korunacak.
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ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Karahan toplantının soru-cevap kısmında ise şunları söyledi:
- Asgari ücrette kapalı kapılar ardında bir eşik söylediğimiz doğru değil. Bunu yalanlıyoruz. Biz karar alıcı değiliz. Resmi ya da resmi olmayan herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz.
-Yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak geriler. Enflasyonu düşürmek konusunda kararlıyız.