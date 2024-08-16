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        Haberler Ekonomi Para Yıl sonu enflasyon beklentisinde artış - Para Haberleri

        Yıl sonu enflasyon beklentisinde artış

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42.95'ten yüzde 43.31'e yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 10:11 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:11
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        Yıl sonu enflasyon beklentisinde artış
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        Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 42.95 olan yıl sonu ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 43.31'e yükseldi.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30.02'den yüzde 28.71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19.32'den yüzde 19.30'a indi.

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37.37'den 37.28'e düşerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41.52'den 42.03'e çıktı.

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        Bir önceki anket döneminde 27.6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25.5 milyar dolara indi.

        Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3.4'te sabit kalırken, gelecek yıl için yüzde 3.6'dan yüzde 3.5'e çekildi.

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