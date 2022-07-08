Yıl sonu enflasyon beklentisi 5 puan arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 64,59’dan yüzde 69,94’e, yıl sonu tahmini 18,89’dan 18,99’a yükseldi

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 37,91’den yüzde 40,23’ye yükselirken 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,27 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu Dolar/TL beklentisi 18,89’dan, 18,99’a yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 20,70’den 20,92’ye çıktı.

2022 yılı büyüme beklentisi Temmuz’da yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ya yükseldi.