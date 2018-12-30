30 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
AUDI A1
Alman markanın en küçüğü, büyüyen boyutları ile dikkat çekiyor. Uzunluğu 56mm artışla 4029mm’ye ve genişliği de 35mm artışla 1740mm’ye yükselen otomobilin, yüksekliği ise 13mm azalma ile 1409mm’ye gerilemiş durumda.
Otomobilin kabininde diğer Volkswagen grubu araçlarındankine benzer ekranlar ve kumandalar kullanılıyor. Kokpitin ortasındaki multimedya ekranı 10.1 inch boyutında.
3 kapılı seçeneğin artık sunulmayacağı yeni Audi A1’de, sadece 5 kapılı Sportback seçenek yer alacak.
AUDI A6
Boyutlarında büyük bir değişikliğe gidilmeyen Audi A6, selefine göre 12.7 mm daha geniş, 7.6 mm daha uzun ve 2.5 mm daha yüksek.
Otomobilin kokpitinde üç adet ekran bulunuyor. Bunlardan ilki 12.3 inç büyüklüğündeki dijityal gösterge grubu iken bir diğeri 10.1 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı olarak karşımıza çıkıyor. 8.6 inç büyüklüğündeki üçüncü ekran ise klima ve fonksiyonlar için kullanılabiliyor.
Yenilenen LED farlar ve ön ızgaranın yer aldığı modelde en büyük farklılık ise arka tarafta göze çarpıyor.
AUDI Q3
İkinci nesli 2019'da satışa çıkacak c-segment SUV, yerini aldığı modele göre 96.5 mm uzarken bu değişiklik aks açıklığının ise 76mm artmasını da sağlamış. Böylece otomobilin arka diz mesafesinde artış kaydedilmiş durumda.
Q3'ün iç mekanında markanın yeni tasarım çizgisi görülüyor. Mevcut neslindeki katlanabilen bilgi ekran yerine, konsolun ortasına monte edilmiş daha büyük boyutlarda yeni bir ekrana yer verildi.
Bilgi ekranın boyutu 8.8 inç ile 10 inç arasında değişiyor. Klima kontrolü ise A6'dakinin aksine fiziki düğmeler ile sağlanıyor.
AUDI Q8
Audi'nn BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe'a cevabı olan Q8, markanın ilk SUV-Coupe modeli unvanını taşıyor.
Audi A8 ile benzerlikler gösteren iç mekanda, 8.1 inç ve 10.1 inç büyüklüklerindeki iki farklı dokunmatik ekran yer alıyor.
Q7'den daha kısa olan araç, söz konusu modelden 40 mm daha alçak ve 27 mm daha geniş olarak tasarlandı. Q8, Q7'nin 770 litrelik bir bagaj hacmine karşın 650 litrelik bir bagaja sahip. 3.0 litrelik benzinli ve dizel motorlarla satışa sunulacak Audi Q8'in benzinli seçeneği, 340 bg gücünde. 285 bg güç ve 600 Nm tork üreten dizel motor ise 0-100 lm/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor ve 230 km/s hıza çıkabiliyor.
ASTON MARTIN DBS SUPERLEGGERA
İngiliz süperspor üreticinin en yeni modelinde, çift turbo beslemeli 5.2 litrelik V12 motor bulunuyor. Bu ünite Superleggera'ya, 715 beygirlik bir güç sağlarken, 900 Nm tork değeri sunuyor.
8 ileri tam otomatik şanzımana sahip araç, 0’dan 100 km/s hıza 3.4 saniyede, 0’dan 160 km/s hıza ise 6.4 saniyede ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 339 kilometre olarak açıklanıyor.
Aracın alüminyum şasisi, hafif yapısı ile yol tuutşa olumlu katkı sağlarken, güçlendirilmiş çift salıncaklı çoklu bağlantılı süspansiyon sistemi ise otomobilin viraj kabiliyetini artırırken bir grantourismo'ya has olan uzun yol konforunu artırıyor.
BMW 3 SERİSİ
BMW'nin ikonik orta sınıf sedan modeli 3 Serisi, daha keskin hatları ile dikkat çekiyor. Önceki neslinde küştülmüş bir 5 serisi gibi duran model, yeni neslinde ise ön ve arka hatları ile ağabeyinden ayrılıyor.
Otomobilin iç mekanında ise 5 ve 7 serilerinden izden görmek mümkün.
F30 koldu güncel modele göre 76 mm uzun olan G20 kodlu yeni 3 serisinde, aks mesafesi 41 mm artmış durumda. Bu da, iç mekanda daha fazla genişlik anlamına geliyor. Yeni 3 Serisi, 5 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunların üçü dizel, ikisi benzinli üniteler olacak. İlerleyen dönemlerde, M340i ve plug-in hibrit 330e de model yelpazesine katılacak.
BMW 8 SERİSİ
Yıl içinde tanıtılan markanın en büyük coupe modeli 8 serisi, 6 serisinin yerini aldı. Aracın lüks algısını artırmak isteyen BMW, yeni neslinde modelin ismini iki basamak yükseltti.
Otomobilin kabininde ise 10.3 inçlik dijital gösterge paneline ve 12.3 inçlik bilgi eğlence ekranı bulunuyor.
4.4 litrelik çift turbolu V8 motora ve sekiz ileri otomatik vitese sahip M850i versiyonu, 523 beygir güç ve 750 Nm tork üretecek. 840d xDrive ise 3.0 litrelik çift turbolu sıralı altı silindirli dizel motorla 315 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor.
BMW X7
Alman markanın en büyük SUV'u, bu unvanı 20 yıldır taşıyan X5'ten yaklaşık 20 cm daha uzun. 5.1 metre uzunluğu ve 7 koltuklu yapısı ile X7 doğrudan Mercedes GLS'yi rakip durumda.
Dev boyutlardaki SUV'un iç mekanına geçildiğinde ise, 7 serisindeki direksiyon simidine benzer bir direksiyonun kullanıldığı görülüyor. X7'de aracın 360 derecelik her açısını gösteren kamera, park sensörleri, havalı süspansiyon, 20 inç jantlar ve 7 koltuk standart donanımda sunuluyor.
Aracın aks mesafesi 3105 mm iken, genişliği 2000 mm ve yüksekliği 1805 mm olarak açıklanıyor. X7'de 4 turboşarjlı motor seçeneği sunulacak. Bunlar 6 silindirli xDrive40i, xDrive30d xDrive M50d ile sıralı 8 silindirli xDrive50i olacak.
Otonom acil frenler, adaptif hız sabitleme, şerit takip asistanı gibi 7 Serisi'nde karşımıza çıkan ekipmanlar aynen X7'e de aktarılmış durumda. X7'de sunulan bir güvenlik donanımı da Acil Duruş Asistanı. Söz konusu güvenlik asistanı, sürücünün aracı kullanamaz hale geldiği durumlarda yolcuların elektronik park frenini çekmesine olanak tanıyor.
CITROEN C5 AIRCROSS
Peugeot 3008 ile aynı altyapıyı paylaşan araç, Citroen'e has özellikler ile tasarlanmış ve donatılmış durumda. Otomobilde, yol sarsıntılarının araç içine asgari düzeyde yansıtılmasını sağlayan Progressive Hydraulic Cushions (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltukları yer alıyor.
Dizel ve benzinli motorlar haricinde hibrit seçeneği de bulunan otomobil, bu versiyonunda benzinli motorlara göre yüzde 40 yakıt tasarruf sağlıyor. Otomobilin iç mekanında ise C4 cactus ile başlayan tasarım çizgsine yer verilmiş.
DS 3 CROSSBACK
PSA'nın preimum markası DS'in en yeni üyesi DS 3 CROSSBACK, DS'in Citroen modellerinden kopyalamadığı ikinci model olarak tanıtıldı.
DS7'de karşımıza çıkan kristal biçiminde tasarlanmış düğme grubuna yer verilen otomobil, 3 silindirli 1.2 litrelik PureTech benzinli ve 1.5 litrelik BlueHDI dizel motor ile satışa sunulacak. İlerleyen dönemlerde hibrit ve elektrikli versiyonlarda ürün gamına katılacak.
FORD FOCUS
Dördüncü nesil Focus, yerini aldığı modele göre daha agresif çigileri ile dikkat çekiyor.
Üç gövde ve üç donanım versiyonu bulunan Focus'ta yer alan Ford Co-Pilot 360 isimli güvenlik donanımı, seviye 2 otonom sürüş teknolojileri taşıyor. Otomobilin iç mekanında tablet biçiminde tasarlanmış multimedya ekranı yer alırken, head-up display gibi donanımlar da yer alıyor.
Focus'un benzinli motorlarının baz versiyonunu 1.5 litrelik Ti-VCT ismi verilen ünite oluşturuyor. Bu motorun 123 PS güç ve 150 nm tork değeri bulunurken, bir diğer benzinli seçenek olan 1.0 litrelik Ecoboost motor ise 125 PS güç ve 170 nm tork sunuyor. Dizel motor seçeneğini ise 300 nm tork ve 120 PS güç sunan 1.5 litre Ecoblue ünite oluşturuyor. Dizel ve 1.0 litre benzinli motorda 8 ileri otomatik şanzıman sunulurken, 1.5 litrelik benzinli motor 6 ileri otomatik şanzıman ile birlikte alınabiliyor.
LAMBORGHINI URUS
İtalyan süper spor üreticisinin 1980'li yıllardan sonra ikinci SUV denemesi olan Urus, yılın en çok ses getiren modellerinden biri oldu.
Lamborghini Urus, 5112 mm uzunluğa, 2016 mm genişliğe ve 1638 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin iç mekanı diğer Lamborghini modellerinden izler taşıyor. Titreşim önleme özelliğine sahip üç kollu direksiyon simidi ve tamamen dijital TFT ekran Lamborghini Urus'un iç mekanda en dikkat çeken unsurlar.
Kaputunun altında 4 litrelik çift turbo beslemeli benzinli bir motor görev yapan Urus, 650 HP güç ve 850 Nm tork üretiyor. Süper spor SUV, 0'dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede çıkarken, maksimum hız ise 305 km/s olarak açıklanıyor. Modelin plug-in hibrit versiyonu da olacak.
JAGUAR I-PACE
İngiliz markanın Tesla'ya rakip olarak geliştirdiği elektrikli SUV, 2018'in bir diğer önemli yeniliği idi.
Otomobilin kalbinde 398 beygir güç ve 694Nm tork üreten iki elektrikli motor görev yapıyor. Ön ve arka aksların üzerine konumlandırılan motorlar dört tekerleğe de güç sağlıyor. 0-100km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan araç, 90kWs bataryası ile 80 km menzil sunuyor.
Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı araç, trafik durumu, sürüş stili, çevre ve hava şartlarına göre aracın ortalama menzilini hesaplayabiliyor. Söz konusu teknoloji, araçtaki yolcu sayısını da algılayarak klima kontrollerini en verimli olacak şekilde ayarlıyor.
JEEP GLADIATOR
Amerikan arazi aracı üreticisinin Wrangler modelindn türettiği pick-up'ı Gladiator, 725 kg taşıma kapasitesi, 3,5 tona kadar da çekme kapasitesi vaat ediliyor.
İç mekanı Wrangler ile büyük ölçüde aynı olan otomobil, 3.6 litrelik 285 HP güce sahip V6 benzinli motor ve 260 HP gücündeki 3.0 litrelik EcoDiesel V6 dizel motor seçeneği yer alıyor.
Kapıları, tavanı ve ön camı çıkartılabilen Gladiator, 76 cm derinliğe kadar sulardan geçebiliyor.
MAZDA 3
Mazda'nın daha keskin hatlara kavuşan kompakt modeli, SCCI (Kıvılcım Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemesi) özellikli SkyActiv-X motoru ile satışa sunulacak.Söz konusu özelliğin kullanıldığı benzinli motor, sıkıştırma ile yanma sağlaması ile dizel motor özelliği sergiliyor.
Kabinde sadeliğin hakim olduğu otomobilde, 8.8 inç boyutunda bilgi eğlence sistemi ekranına yer verildi.
Sedan ve hatcback karoser ile satılacak otomobilin, ön yüzleri her iki versiyonda da aynı. Mazda3'te 1.5, 2.0 ve 2.5 litre hacimli SkyActiv-G benzinli motorlar ve 1.8 litrelik SkyActiv-D dizel ünite sunulacak.
MERCEDES A SERİSİ
Alman markanın kompakt modeli dördüncü neslinde dıştan evrim, içten ise devrim geçirmiş durumda.
Otomobilin iç mekanında daha kaliteli malzemelere yer verilirken, markanın üst modellerinde yer alan çift ekranlı gösterge ve bilgi ekranı çerçevesiz olarak A-serisine taşınmış durumda. Araçtaki en önemli yenilik ise, MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) adı verilen sistem. Bu sayede tüm fonsiyonlar sesle kontrol edilebiliyor ve üç boyutlu bir navigasyon sunuluyor.
Türkiye'de bir önceki neslinden tanıdığımı dizel ve 1.33 hacimli benzinli motorlar ile satışa sunulan A-serisi, daha keskin ve daha konforlu bir sürüş sunuyor. Süpsansiyon tepkileri iyileştirilen araç, ağabeylerine yakın sürüş özellikleri sergiliyor.
MERCEDES B SERİSİ
A-serisi aynı temeli paylaşan kompaky MPV, daha akıcı birt tasarıma kavuştu.
Motor seçenekleri de A-serisi ile aynı olan MPV'nin, tasarımında ise SUV esintileri görmek mümkün.
İç mekanı da A-serisinden alınan B serisinde, genişlik ve diz mesafesi ölçülerinde ilerleme kaydedildi.
MERCEDES G SERİSİ
Mercedes'in 40 yıldır ürettiği ikonik arazi aracı, yeni neslinde de öncülerine sadık kalarak geliştirildi. Yeni G serisinde, köşeli hatlar korunurken, detaylarda ise yuvarlatılmış hatlar dikkat çekiyor.
Yerini aldığı modele göre 53 mm daha uzun ve 121 mm daha geniş olmasıyla dikkat çeken model, her biri 12.3 inç büyüklüğünde olan iki ekranlı dijital kokpit ile birlikte geliyor.
Yaklaşık 170 kg kadar da hafifleyen G-Serisi'nde, karoser farklı çelik türlerinden oluşurken çamurluklar, motor kaputu ve kapılarda ise alüminyum kullanılıyor.
PEUGEOT 508
Fransız markanın d-segment modeli, yeni neslinde agresif yapısı ile dikkat çekiyor. Coupe formunda tasarlanan modelin bagaj kapağı arka cam ile birlikte açılarak bir liftback özelliği sunuyor.
Aracın kopitinde ise 3008 ve 5008 ile başlayan tasarım dili göze çarpıyor. i-cockpit'e yer verilen otomobilde, 10 inç boyutundaki multimedya ekranı ve 12.3 inç büyüklüğündeki gösterge paneli sunuluyor.
Selefine göre 800 mm daha kısa ve alçak olan otomobilin dingil mesafesi de 2750 mm'ye düşürülmüş. Buna rağmen aracın bagaj hacmi 473 litreden 485 litreye çıkartılmış.
PORSCHE 911
Stuttgartlı markanın kült modeli 911, yeni neslinde güncel teknolojiler sunuyor.
Yeni Porsche modellerindeki iç tasarım anlayışına kavuşan yeni 911, otonom sürüş özelliği, dijital gösterge paneli, 10.9 inc boyutundaki dokunmatik multimedya ekranı, adaptif hız sabitleyici, şeritten çıkma ikazı, acil durum fren asistanı ve gece görüş sistemi gibi özellikler sunuyor.
İlk aşamada yalnızca Carrera S ve dört tekerlekten çekişli Carrera 4S satılacak. 3.0 litrelik, 6 silindirli Boxer motor eski nesle göre gücünü 30 bg ve torkunu 30 Nm arttırdı. 450 bg güç, 530 Nm tork üretebilen Carrera S 100 km/s hıza 3.7 saniyede ulaşırken, 4S 3.6 saniyede tamamlıyor. Arkadan itişli versiyonda maksimum hız 308 km/s iken, 4S'te ise bu değer 306 km/s.
RANGE ROVER EVOQUE
Markanın en küçük SUV'unun, hem iç hem de dış tasarımında Velar modelinden esintiler görmek mümkün.
Evoque’un motoru, 17 km/s ve altındaki hızlarda frene basıldığı zaman kendini otomatik olarak kapatıyor. Gaza yeniden basıldığında ise fren sırasında depolanan enerji kullanılıyor. Böylece daha az enerjiyle daha fazla güç elde ediliyor ve yakıt tasarrufu sağlanmış oluyor.
Range Rover Evoque, 3’ü dizel, 3’ü benzinli olmak üzere toplam 6 farklı motor seçeneği sunuyor. Dizel motor seçenekleri 150, 180 ve 240 beygir gücü üretebiliyorken, benzinli motorlar 200, 250 ve 300 beygir güç üretiyorlar.
ROLLS-ROYCE CULLINAN
İsmini dünyanın en büyük tek taş elmasından alan lüks otomobil üreticisinin ilk SUV'u, daha önce Phantom’da da kullanılan alüminyum ‘Architecture of Luxury’ platformu üzerinde yükseliyor.
Arka bölümde iki farklı koltuk düzeni seçeneği sunan mode, standart koltuklar yada orta konsolla birbirinden ayrılan iki koltuk ile alınabiliyor. Aracın iç mekanında diğer Rolls-Royce modellerine göre daha kalın ve küçük bir direksiyon simidi ile merkezi dokunmatik bilgi-eğlence sistemi ekranına yer verilmiş durumda.
Kaputun altında 563 beygir güç ve 850 Nm tork üretebilen 6.75 litrelik V12 motor yer alan otomoibilin, son hızı 250 km/s olarak açıklanıyor. Markanın ilk SUV'u, 5431 mm uzunluğu, 2164 mm genişliği ve 1835 mm yüksekliğe sahip. 3.3 metrelik dingil açıklığıyla dikkat çeken modelin boş ağırlığı ise 2660 kg.
SEAT TARRACO
İspanyol markanın üçüncü SUV'u, platform kardeşi Skoda Kodiaq gibi 7 kişilik oturma düzeni sunuyor.
4735 mm uzunluğundaki otomobilde, 10.25 inch boyutunda Virtual Cockpit adlı dijital gösterge paneli ile sunuluyor. Tarraco'nun iç mekanındaki 8 inçlik bilgi ekranı ise marka için bir yenilik olarak tablet şeklinde tasarlanmış.
Tarraco'nun motor seçenekleri ise 1.5 TSI, 2.0 TSI ve 2.0 TDI ünitelerden oluşuyor. Tüm donanım seviyelerinde ön çarpışma uyarısı, şerit takip asistanı, otomatik güvenlik araması, çarpışma öncesi asistanı ve yalpa tespit gibi sürüş destek sistemleri standart olacak modelde, opsiyonel trafik sıkışıklığı asistanı, adaptif hız sabitleyici, far asistanı, acil durum asistanı ve kör nokta uyarısı gibi donanımlar yer alıyor.
SKODA SCALA
Markanın yeni tasarım dilinin kullanıldığı ilk model olan Scala, Rapid'in yerini alacak. Çek markanın yeni kompakt modeli, 2649 mm aks aralığına sahip. Aracın uzunluğu 4362 mm, genişliği 1793 mm ve yüksekliği ise 1471 mm olarak açıklanıyor.
Otomobilin iç mekanında ise, ortaya konumlandırılmış dokunmatik bilgi ekranı, ambiyans ışıklandırmaları ve renkli dikişlere sahip koltuk detayları bulunuyor. Scala'da opsiyonel olarak 10.25 inç boyutunda ‘sanal kokpit' sunuluyor.
Scala'nın motor yelpazesi 90 PS’den 150 PS’ye kadar farklı güç çıkışlarına sahip ünitelerden oluşuyor. Otomobilde üç farklı güce sahip 1.0 litre ve 1.5 litre benzinli ile 1.6 litre dizel motorların yanı sıra 1.0 G-TEC doğal gazlı (CNG) motor sunuluyor. u da seçenekler arasında yer alacak.
SUZUKI JIMNY
Suzuki’nin küçük arazicisi Jimny, yeni versiyonuna Mercedes G ve Land Rover Defender benzeri bir köşeli yapıya kavuştu.
Jimny'de sunulan konfor donanımlarına bakıldığında, iç mekanda bluetooth uyumlu akıllı telefon desteğine sahip 7 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekranı dikkat çekiyor. Yerini aldığı selefine oranla 53 litre artan bagaj kapasitesi 377 litreye ulaşan otomobilde, arka koltuklarda katlanabiliyor.
Merdiven tipi şasiye sahip Suzuki Jimny'de, üç açılı helezon yaylı 3 kollu sabit aks ve arazi takviyesine sahip yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. 37 derecelik yaklaşma açısı, 28 derecelik karın açısı ve 49 derecelik uzaklaşma açısı bulunan Suzuki Jimny'de, herhangi bir engel nedeniyle aks üzerindeki tekerleklerden birinin yer ile olan temasının kesilmesi halinde aynı aks üzerindeki diğer tekerlek yere daha fazla bastırılıyor.
TOYOTA COROLLA
12'inci nesil Corolla, hatchback kardeşi gibi markanın Yeni Küresel Mimari'si (TNGA) üzerine inşa edildi. Sedan ve hatcback versiyonun iç mekanları aynıyken, dış tasarımda ise ufak farklılıklar var.
Standart olarak çok kollu bağımsız arka süspansiyonla gelecek modelin kokpiti, minimal bir tasarım anlayışına sahip. Otomobile dair kontoreller yüksekte konumlandırılmış 8 inç boyutundaki bilgi ekranından dokunmatik olarak kontrol ediliyor. Corolla'da 7 inçlik dijital bir gösterge paneli ve 10 inç boyutunda bir head-up display sunuluyor.
Dizel motorun sunulmayacağı otomobilde, benzinli ve hibrit seçenekler sunulacak. 122 hp gücündeki hibrit versiyonun yakıt tüketimi 100 kilometrede 3.4 litre olarak açıklananırken, 132 hp gücündeki 1.6 litrelik benzinli üniteni yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 5.8 litre.
TOYOTA RAV4
Kompakt SUV'ların öncü modellerinden RAV4'ün beşinci neslinin tanıtılması yılın öenmli yeniklerinden biri oldu.
Daha keskin tasarım dilinin kullanıldığı araçta, benzinli motor seçeneklerinin yanı sıra, hibrit versiyona da yer verilecek. Otomobilin iç mekanında yeni Corolla'dakine benzer bir tasarım karşımıza çıkıyor. Güvenlik donanımları ile dikkat çeken yeni SUV, yaya algılama ve çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve uyarı asistanı, trafik ve yol işaretlerini tanıma ve sürücüyü bilgilendirme özelliği, kör nokta algılama gibi donanımlara sahip.
RAV4, Toyota'nın yeni küresel platformu TNGA üzerine inşa edilmiş durumda. Böylece, RAV4'ün Japon üreticinin diğer C-sınıfı modelleri Prius ve C-HR ile aynı alt yapıyı paylaşması sağlanmış.
VOLKSWAGEN TOUAREG
Audi Q7, Porsche Cayenne ve Lamborghini Urus ile aynı platformu paylaşan yeni Volkswagen Touareg, yerini aldığı modele göre 77 mm daha uzun, 44 mm daha geniş ve 7 mm daha alçak.
Otomobilin karoserinin yüzde 48’inin alüminyumdan imal edilmesi, 106 kilogramlık bir hafiflemeye yol açmış durumda. Aracın, 3.0 litrelik V6 motoru 286 beygirlik güç sunuyor.
Yeni Touareg'de 12 inçlik dijital sürücü ekranının yanına birde 15 inçlik multimedya eranı konumlandırılmış durumda. Apple Car Play, Android Auto desteği sunan bilgi eğlence ekranın haricinde araçta dört tekerlekten yönlendirme, gece görüşü, elektronik amortisör kontrolü sunan havalı süspansiyon, masaj ve havalandırma özellikli ön koltuklar ve dört bölgeli otomatik klima gibi donanımlar sunuluyor.
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