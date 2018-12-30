Merdiven tipi şasiye sahip Suzuki Jimny'de, üç açılı helezon yaylı 3 kollu sabit aks ve arazi takviyesine sahip yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. 37 derecelik yaklaşma açısı, 28 derecelik karın açısı ve 49 derecelik uzaklaşma açısı bulunan Suzuki Jimny'de, herhangi bir engel nedeniyle aks üzerindeki tekerleklerden birinin yer ile olan temasının kesilmesi halinde aynı aks üzerindeki diğer tekerlek yere daha fazla bastırılıyor.