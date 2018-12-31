Parola güvenlik şirketi SplashData’nın her yıl yayınladığı ve siber güvenlik kuruluşu ESET’in de her yıl mercek altına aldığı‚ “en sık kullanılan en kötü şifreler“ sıralamasında genel görünüm 2018 yılında da değişmedi.

Küresel seçimlerden yola çıkılarak hazırlanan listede ilk sırada “123456“ yer alıyor. Bunu bir başka ‘çılgınca’ seçim olan “password” takip ediyor. Aslına bakılırsa bu iki seçim, 5 yıldan beri ilk iki sırayı kimseye kaptırmayarak yaygın parolalar arasındaki en vazgeçilmez tercihler olarak göze çarpıyor. Sonraki beş sıra ise, sayıların kolayca tahmin edilebilmesi ve hatırlanabilmesine dayanan bazı seçimlerden oluşuyor.

10 KİŞİDEN BİRİ KULLANIYOR

ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, “Parolanız bu en yaygın tercihler arasında yer alıyorsa, bunu hızla değiştirmenizi öneriyoruz“ açıklamasını yaptı. Şen, “Bu şifreler çok kolay tahmin edilebilir durumda, dolayısıyla en temel savunma refleksinden bile yoksun durumdasınız” bilgisini paylaştı.

SplashData, toplumun neredeyse yüzde 10'unun “bu yılın listesindeki en kötü şifrelerden en az birini kullandığını” tahmin ediyor. Ayrıca kullanıcıların neredeyse yüzde 3'ü en yaygın zayıf parola olan “123456" kullanmaktan vazgeçmiyor.

2018 yılının en kötü 20 şifresi şöyle sıralandı:

1- 123456

2- password

3- 123456789

4- 12345678

5- 12345

6- 1111

7- 1234567

8- sunshine

9- qwerty

10- iloveyou

11- princess

12- admin

13- welcome

14- 6666

15- abc123

16- football

17- 123123

18- monkey

19- 654321

20- !@#$%^&*