Yıktığı metruk evinin duvarı altında can verdi

Van'da 6 çocuk babası Nihat Parlak (56), metruk evini yıkarken duvar altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Başkale ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulanan Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Parlak, tek katlı metruk evinde yıkım çalışması yaptığı sırada üzerine duvar devrildi.

Çevredekiler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler ve vatandaşlar tarafından moloz yığınlarının altından çıkarılan Parlak, ambulansa Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.