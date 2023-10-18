Yıkmaya çalıştığı duvar sonu oldu

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Manisa'da, evinin bahçesinde bulunan duvarı yıkmak isterken altından kalan kişi öldü.

Alaşehir ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kamil Tutak (58), evinin bahçesinde bulunan 2 metre yüksekliğindeki duvarı yıkmak için çalışmaya başladı.

Çalışma sırasında duvar, bir anda Kamil Tutak'ın üzerine devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından Tutak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşananları anlatan Kamil Tutak'ın eşi Fatma Tutak, "Evin bahçesindeki duvarı yıkmak için çalışıyordu. Ben bir ara bahçeye çıktım, çalışıyordu. Bir süre sonra ben içeriye girdim. Arkamdan bir gürültü geldi. Dışarıya çıktığımda duvar çökmüştü. Hemen polise haber verdim" dedi.

Yapılan incelemelerin ardından Tutak'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.