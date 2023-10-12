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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da bir kişi gecekondusunu yıkmaya gelen kepçe operatörünü ateş açarak yaraladı

        Ankara'da bir kişi gecekondusunu yıkmaya gelen kepçe operatörünü ateş açarak yaraladı

        Başkentte bir kişi, gecekondusunu yıkmaya gelen kepçe operatörüne ateş açtı. Operatör hafif yaralanırken zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:46
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        Mamak'ta bir kişi, gecekondusunu yıkmaya gelen kepçe operatörünü pompalı tüfekle hafif yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Şahap Gürler Mahallesi Şehit Serdar Öztürk Caddesi'nde Mulla E. ile gecekondusunu yıkmaya gelen ekipler arasında öğle saatlerinde tartışma başladı.

        Mulla E. yıkım kararı olmaksızın gecekondusunu yıkmaya çalıştıklarını öne sürerek ekiplere tepki gösterdi.

        Evinin haksız yere yıkılmak istendiğini savunan ve içeride eşyalarının bulunduğunu söyleyen Mulla E, ekiplerin çalışmayı durdurmamaları üzerine evden çıkardığı pompalı tüfekle ateş etti.

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        Tüfekten çıkan bazı saçmalar kepçe operatörü Turgut A'ya isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine takviye ekip sevk edilirken Mulla E. gözaltına alındı.

        Hastaneye kaldırılan Turgut A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ev sahibi ile ekipler arasında yaklaşık 2 hafta önce de benzer problemlerin yaşandığı ve o süreçte de gecekondunun duvarının yıkıldığı öğrenildi.

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