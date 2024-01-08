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        Haberler Gündem Güncel Yıkım sırasında bina çöktü! 1 yaralı var

        Çürük raporlu bina yıkım sırasında çöktü! Operatör yaralandı

        Mersin'de korku dolu anlar yaşandı. Kentte çürük raporu verilen 5 katlı bir bina yıkımı sırasında aniden çöktü. Olayda yıkımı gerçekleştiren iş makinesinin operatörü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:20
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        Yıkım sırasında bina çöktü! 1 yaralı var
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü, üzerine enkaz düşen kepçe operatörü yaralandı.

        DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi'nde çürük raporu olan 5 katlı binanın yıkımı için kepçe operatörü Mustafa Ergen çalışmaya başladı.

        KEPÇENİN OPERATÖRÜ HAFİF YARALANDI

        İlk kepçenin vurulduğu anda bina aniden çöktü. Büyük gürültüyle ön kısmına enkaz dökülen kepçenin operatörü Mustafa Ergen, hafif şekilde yaralandı.

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        Çevredekilerin yardımıyla kepçeden çıkartılan Ergen, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #Mersin
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