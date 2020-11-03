Yıkım çalışması yapılan binadan düşen işçi yaralandı - İSTANBUL

Silivri açıklarında 26 Eylül tarihinde meydana gelen 5,8'lik depremin ardından boşaltılan Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki binanın yıkımında çalışan işçi 3. kattan düştü.Sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesi'ne götürülen işçi tedavi altına alındı.

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