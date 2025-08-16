Yıkılacak Antalya Müzesi'nde 'Yorgun Herakles'e özel koruma

Antalya'da 1972 yılında açılan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen, yerine de yeni müze projesi hazırlanan Antalya Arkeoloji Müzesi'nde tarihi eserlerin paketlenme işlemi sürüyor.

Kentte birçok sivil toplum örgütünün müze alanı ile birleşik olan Karayolları'na ait alanın da müze alanına dahil edilmesi ve mevcut binanın tamamen yıkılmak yerine kısmen korunarak yeni projenin uygulanması yönünde talepte bulunurken, bazı kesimler müze binasının yıkımına tamamen karşı çıkıyor.

REKLAM advertisement1

100 BİN TARİHİ ESER DEPOLANIYOR

Antalya Müzesi'nde dünyaca ünlü ve büyük öneme sahip birçok eser bulunuyor. Küçüklü büyüklü 100 bin civarında eserin bulunduğu Antalya Arkeoloji Müzesi'nde büyük heykeller ve lahitlerin sayısı 200 civarında.

REKLAM

16 Temmuz'da ziyarete kapatılan müzenin 600 metre uzunluğundaki çevresi, 4 metre yükseklikteki alüminyum perdelerle kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 90 personel, eserlerin paketlenmesi, taşınması ve depolanması işlemlerinde görev yapıyor.

Müzede vitrinlerdeki küçük eserlerin tamamı toplanarak, malzemenin cinsine uygun paketlendikten sonra havalandırma ve iklimlendirme şartlarına uygun, müze bahçesindeki yaklaşık 10 konteynere dolduruldu. Konteynerlerde tüm tarihi eserlerin nereye konulacağı da önceden planlandı.

200 BÜYÜK HEYKEL VE LAHİT 200 civarındaki büyük heykel ve lahitten bir bölümü müzenin denize bakan duvarı tarafına taşınırken, bazıları Doğu Garajı Nekropol Müzesi deposuna kaldırıldı. Eserlerin bazıları ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ne gönderildi. Bu eserlerden bazıları Marcus Aurelius heykeli ve başı, su altında çıkarılan 1000 yıllık parfüm şişesi seti gibi çeşitli eserler bulunuyor. YENİ MÜZE İÇİN 2026 HEDEFİ REKLAM Antalya Arkeoloji Müzesi'nde; kaçırıldıktan 50 yıl sonra İsviçre'den Türkiye'ye getirilen Herakles Lahdi ile kaçırıldığı ABD'den geri getirilen Yorgun Herakles heykeli, Yüzyılın Hazinesi Elmalı sikkeleri, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikholaos'a ait ikonlar ve rölikler bulunuyor. Ünlü dansöz heykeli, Athena ve Afrodit heykelleri, İmparator Caracalla heykeli, Domitios Lahdi, Girlandlı lahit, Helios, Nemesis, Selene, Tykhe gibi tanrı ve tanrıça heykelleri, Seleucela Agorası'nda bulunan Filozoflar Mozaiği, Dioniziak Lahdi, Hz. Meryem hakkında buhurdanlık ve Berenice vazosu gibi önemli eserler, özel paketlerle koruma altına alındı. Yeni müze projesinin, bakanlık tarafından 2026 yılı Kasım ayındaki Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirilmesi hedefleniyor.

KAPATILMA KARARINA KARŞI DAVA Müze içindeki eserlerin büyük bölümünün depolama ve paketleme işlemi tamamlanırken, diğer taraftan mevcut müze binasının yıkımına karşı çıkan sivil toplum örgütlerinin eylemleri de sürüyor. Antalya Müze Çalışma Grubu adı altında bir platform oluşturan STÖ'ler tarafından müzenin kapatılması işleminin iptali için dava açıldı. Müze Çalışma Grubu'ndan Avukat Duygu Kozanoğlu, Antalya Barosu, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Antalya Kültürel Miras Derneği ve bazı vatandaşlar adına Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi'nde açılan davada hem kapatılma işlemenin iptali hem de yürütmeyi durdurma talep edildi.